Минобороны показало видео уничтожения «Бука» ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Кадры были обнародованы в среду, 30 марта.

На записи можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Видео: Telegram / Минобороны России

— Объективный контроль уничтожения ЗРК «Бук-М1» ВСУ ударом высокоточного ракетного оружия, — подписала пресс-служба публикацию.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращения огня.

Несогласие с этим решением выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российским войскам необходимо взять Киев. Чеченские бойцы, добавил он, могли бы сами войти в столицу Украины и «навести порядок».