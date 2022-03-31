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Эксперт объяснил снижение цен на стройматериалы в России

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт объяснил снижение цен на стройматериалы в России
Фото: Википедия

Эксперты сообщили, что в России происходит снижение цен на стройматериалы: в среднем они упали на девять процентов. Причин этому несколько.

Как пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, в настоящее время на ситуации сказывается восстановление логистики и укрепление рубля после пикового падения от начала марта.

— Плюс к этому есть запрет на экспорт ряда позиций. Соответственно, производителям необходимо искать линии продаж в России, что и вызывает некоторое снижение цен из-за усиления конкуренции, — пояснил он в комментарии Life.ru.

По его словам, вполне логично, что, к примеру, цены на арматуру, дерево, пиломатериалы после запрета на экспорт начали снижение, так как эти товары нужно продавать. Экспортные объемы уходят на российский рынок.

Эксперт добавил, что по мере укрепления рубля цены на достаточно большое количество стройматериалов продолжат снижаться. Причем это не скажется на стоимости новостроек, скорее всего, они не будут дешеветь в ближайшее время.

Накануне Генпрокуратура России призвала граждан проверять информацию о ситуации на товарном рынке страны и не доверять фейкам.

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