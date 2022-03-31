Московские врачи вылечили еще 1015 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили еще 1015 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 1130 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 148 человек, 88 пациентов с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувшие сутки в городе от заболевания скончались 22 человека, говорится в сообщении оперштаба.

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Всего за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 19 277 новых случаев коронавирусной инфекции.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.

Позже это заявление прокомментировал эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал подобные заявления на фоне продолжающейся третий год пандемии коронавируса абсолютно ненаучными, а для первого лица ВОЗ — просто непозволительными.