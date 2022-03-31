Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отчисленные из европейских вузов россияне смогут бесплатно продолжить учебу в вузах РФ

Араз Салехов

Общество
Отчисленные из европейских вузов россияне смогут бесплатно продолжить учебу в вузах РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство России решило поддержать студентов, которые потеряли места в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает пресс-служба кабинета министров.

— Россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах, — говорится в сообщении.

Ранее данное постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Вступительные испытания в таких случаях будут проходить в упрощенном порядке, который установит сам вуз, сообщает ТАСС.

Кроме того, столичные университеты сообщили, что они готовы принять абитуриентов — беженцев из автономных республик Донбасса.

Напомним, что 2 марта вузы Москвы подтвердили, что готовы принять россиян, отчисленных из учебных заведений Европы.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. По его словам, данную тенденцию стоит считать дискриминацией по национальному признаку, так как в договорах подобного рода обычно не прописывают политические мотивы.

Читайте также:
зарубежные страны Россия Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте