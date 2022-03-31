Экс-сотрудник посольства США, пытавшийся провезти наркотики в РФ, предстанет перед судом

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Уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля в контрабанде наркотиков направлено в суд. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника американского посольства в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере завершено.

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в УТ МВД по ЦФАО.

Марк Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

В МВД также сообщили, что Фогель работал преподавателем в англо-американской школе. До мая 2021 года он работал в посольстве США в Москве и обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус дипломата для организации канала по торговле наркотиками.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик». Кроме того, обыски были проведены также в англо-американской школе.