Песков рассказал о реакции Кремля на референдум в Южной Осетии

Фото: Администрация президента РФ

Российское правительство не принимает никаких действий после слов президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 31 марта.

— Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, — заявил пресс-секретарь.

Однако Песков подчеркнул, что решение подобного вопроса, каким бы оно ни было, — волеизъявление народа Южной Осетии, передает РИА Новости.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

Также спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России. Он отметил, что Конституция республики не позволяет государству лишиться своей независимости.