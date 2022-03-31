Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о мерах поддержки компаний IT-отрасли

Александр Афонин

Город
Собянин рассказал о мерах поддержки компаний IT-отрасли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы продолжат развитие информационных технологий в городе и увеличат в три раза объемы поддержки IT-отрасли по действующим программам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 31 марта.

— Это даст дополнительный импульс для развития всех секторов IT, включая наличие больших данных и работу в области искусственного интеллекта, видеонаблюдения, в области медицинских сервисов, которые потом можно транслировать и распространять на другие регионы страны, — сказал мэр.

Он добавил, что связанные с массовыми санкциями вызовы могут дать возможность для развития IT-отрасли и необходимо выработать среднесрочные программы по этому направлению. По данным пресс-службы мэра Москвы, власти города увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса на пять миллиардов рублей, включив в них компании IT-сферы.

Кроме того, было увеличено в три раза субсидирование затрат на приобретение оборудования. Для стабилизации ситуации в отрасли на федеральном и городском уровнях был принят ряд мер поддержки.

Так, до нуля процентов была снижена ставка по налогу на прибыль для аккредитованных IT-компаний, были введены различные виды грантов, а также мораторий на отдельные виды государственного контроля и надзора над деятельностью IT-компаний. Помимо этого, добавлены городские субсидии для малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования и введение льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что в разработке находятся и другие меры поддержки IT-отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

30 марта столичные власти выделили 200 миллионов рублей Агентству инноваций Москвы для финансирования программы поддержки пилотного тестирования инновационной продукции на городских объектах.

Читайте также:
Технологии Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте