Собянин рассказал о мерах поддержки компаний IT-отрасли

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы продолжат развитие информационных технологий в городе и увеличат в три раза объемы поддержки IT-отрасли по действующим программам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 31 марта.

— Это даст дополнительный импульс для развития всех секторов IT, включая наличие больших данных и работу в области искусственного интеллекта, видеонаблюдения, в области медицинских сервисов, которые потом можно транслировать и распространять на другие регионы страны, — сказал мэр.

Он добавил, что связанные с массовыми санкциями вызовы могут дать возможность для развития IT-отрасли и необходимо выработать среднесрочные программы по этому направлению. По данным пресс-службы мэра Москвы, власти города увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса на пять миллиардов рублей, включив в них компании IT-сферы.

Кроме того, было увеличено в три раза субсидирование затрат на приобретение оборудования. Для стабилизации ситуации в отрасли на федеральном и городском уровнях был принят ряд мер поддержки.

Так, до нуля процентов была снижена ставка по налогу на прибыль для аккредитованных IT-компаний, были введены различные виды грантов, а также мораторий на отдельные виды государственного контроля и надзора над деятельностью IT-компаний. Помимо этого, добавлены городские субсидии для малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования и введение льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что в разработке находятся и другие меры поддержки IT-отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

30 марта столичные власти выделили 200 миллионов рублей Агентству инноваций Москвы для финансирования программы поддержки пилотного тестирования инновационной продукции на городских объектах.