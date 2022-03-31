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Синоптик предупредил о гололеде и сильном ветре в Москве в выходные

Александр Афонин

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Синоптик предупредил о гололеде и сильном ветре в Москве в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в первые выходные апреля ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 31 марта.

— Если завтра осадки пройдут небольшие, на юге области — умеренные, то в субботу и воскресенье ночью осадки будут обильные в виде снега и мокрого снега, а также целый комплекс неблагоприятных явлений: налипание мокрого снега, гололед в твердой фазе — на ветвях деревьев и проводах, — сказал синоптик.

Метеоролог отметил, что это приведет к подмерзанию осадков ночью, а днем они будут подтаивать, вследствие чего появится гололедица. Вильфанд добавил, что ночные температуры в субботу достигнут отметки минус 1–3 градуса, днем — плюс 1–3. Аналогичная ситуация ожидается и в воскресенье. Неблагоприятная ситуация будет обусловлена усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, передает ТАСС.

30 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вернется тепло. По словам синоптика, улучшение погоды ожидается в начале второй декады апреля.

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