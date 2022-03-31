Убийца доцента ВГИК Иды Шур осуждена на десять лет колонии

Фото: СК РФ

Женщина, убившая 90-летнего доцента ВГИК Иду Шур, осуждена на десять лет колонии. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— На основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор Лилии Войтюховской, обвиняемой в убийстве заслуженного педагога ВГИК, — рассказала представитель ведомства.

Иванова добавила, что женщина осуждена на десять лет лишения свободы. Она проведет их в исправительной колонии общего режима.

Тело женщины 1929 года рождения обнаружили 19 июля 2020 года в Дорогомиловском районе столицы. На нем обнаружили множественные колото-резаные ранения. 22 июля сотрудники полиции установили подозреваемую в убийстве пенсионерки.

Позднее в СК РФ подтвердили, что убитой оказалась преподавательница Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Ида Шур. Более пятидесяти лет женщина преподавала во ВГИК историю культуры.

1 декабря 2021 года СК завершил расследование данного дела.

Убийцей оказалась 70-летняя Лилия Войтюховская, которая «оказывала социальные услуги» погибшей и была с ней знакома.

Она пришла к Шур домой 18 июля 2020 года и предложила ей совместное проживание в квартире преподавательницы на Кутузовском проспекте. В обмен на это злоумышленница обещала заботиться о Шур, оказывая ей услуги сиделки. После того как Войтюховская получила отказ, она решила убить хозяйку квартиры.

Подозреваемая нанесла пожилой женщине множество ударов по голове и туловищу попавшимся под руку предметом. От полученных повреждений Шур скончалась на месте.

Войтюховская с места преступления скрылась. Спустя некоторое время полиция ее задержала.