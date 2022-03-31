Время работы маршрутов до кладбищ в Москве продлевается с 1 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Время работы московских маршрутов до кладбищ продлевается с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 31 марта.

Так, продлеваются маршруты Д и с810 до Домодедовского кладбища, маршрут № 600 через Хованское Западное кладбище, маршрут № 741 до Митинского кладбища.

А также продлеваются маршруты автобусов 723к и № 760 от Николо-Архангельского кладбища, маршрут № 865 до Перепечинского кладбища и маршрут с919 до Щербинского кладбища, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, с 2 апреля продлеваются маршруты электробусов на Садовом кольце и на северо-востоке Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 марта сообщил, что масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов завершили в столице. Подобная инициатива улучшает условия труда водителей автобусов и электробусов. Около четырех тысяч водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно смогут пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций.