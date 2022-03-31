Депутат МГД Козлов: Москва сохранит темпы программы реновации даже в условиях санкций

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Москве удастся сохранить высокие темпы реализации программы реновации даже в условиях санкционного давления. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов в четверг, 31 марта.

— Программа реновации в Москве — это процесс не только строительный, но и социальный. Переезд в новое качественное жилье — значимое событие в жизни для миллиона москвичей. Эта программа должна быть максимально ограждена от санкционного давления, — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Депутат считает, что Москве удастся сохранить темпы и соблюдать ранее намеченные планы переселения вне зависимости от политической ситуации. В настоящий момент заселяется 159 новостроек и 49,5 тысячи человек уже переехали в новые квартиры.

При этом в Москве вводятся меры поддержки для строительной отрасли, которые помогут сгладить влияние санкций и роста цен. Козлов добавил, что нет прямой зависимости от импортных материалов.

Отрасль в значительной мере обеспечена материалами отечественного производства. Многое производится в Москве и области, а также поставляется из других российских регионов, заключил парламентарий.

29 марта Козлов отметил значимость принятых мер поддержки строительных подрядчиков города.