США не будут признавать присоединение Южной Осетии к России

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Соединенные Штаты не собираются признавать возможное присоединение Южной Осетии к России. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Южная Осетия — часть территории Грузии, а США подтверждают приверженность территориальной целостности страны.

— (США — прим. «ВМ») не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии. <...> У России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, — заявил Прайс.

Официальный представитель Госдепа резюмировал, что Вашингтон не поддержит присоединение Южной Осетии к РФ так же, как вхождение в состав России Крыма и признание Москвой ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

Также спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России. Он отметил, что Конституция республики не позволяет государству лишиться своей независимости.