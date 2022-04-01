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Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Георгий Соланович

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Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В аэропортах Москвы в общей сложности задержали и отменили 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Таким образом, в Домодедове задержали один рейс, а отменили девять. В Шереметьеве отменили 20 рейсов, а во Внукове пять отменили и восемь задержали, уточнили в сервисе.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов 31 марта отметил, что для российских авиапроизводителей сейчас открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не сможет продолжать сотрудничество в авиаотрасли со своими прежними партнерами. Он также отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет.

До этого, 22 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Производители каких-либо объяснений не дали.

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