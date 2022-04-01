Стартовал прием заявок на соискание премии имени Корнея Чуковского

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

1 апреля начался прием заявок на премию Правительства Москвы имени Корнея Чуковского, который продлится до 1 июля этого года. Претендовать на нее могут авторы и переводчики литературы для детей, которые опубликовали свои произведения на русском языке в 2021–2022 годах.

Прием заявок ведется на официальном сайте премии. Она проводится в следующих номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет» «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет» и «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Победители каждой из номинации получат по одному миллиону рублей.

Лонг-лист номинантов станет известен 17 августа. В сентябре организаторы огласят шорт-лист, из которого жюри определит шестерых лауреатов. В номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» победитель будет выбран в результате голосования участников проекта «Активный гражданин». Торжественная церемония награждения состоится в октябре 2022 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году дата старта заявочной кампании премии приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Премия имени Корнея Чуковского была учреждена правительством Москвы в 2020 году для поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.