Мужчина, избивший до смерти возлюбленную, предстанет перед судом спустя более 20 лет

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, среди которых — убийство. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, все произошло в августе 2000 года. Обвиняемый ворвался в квартиру жилого дома в поселке Остафьево и избил находящуюся там женщину, нанеся ей многочисленные удары ногами по телу и голове.

Потерпевшая был госпитализирована, однако от полученных травм скончалась в больнице. Вскоре после убийства мужчина покинул территорию РФ и правоохранительным органам не удалось его оперативно задержать.

Спустя более 20 лет он был задержан в Москве. При этом выяснилось, что за этот период обвиняемый неоднократно менял личные данные, используя поддельные паспорта граждан других государств.

Также стало известно, что убитая женщина являлась его возлюбленной, а избил он ее на почве ревности.

Мужчине выдвинуто обвинение в незаконном проникновении в жилище, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. А также его обвинили в незаконном хранении и использовании поддельного документа.

— В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенных преступлениях, — подчеркнула Иванова.

Она добавила, что уголовное дело передано в Щербинский суд для рассмотрения по существу.

Накануне, 31 марта, сообщалось о том, что женщина, убившая 90-летнего доцента ВГИК Иду Шур, осуждена на десять лет колонии.