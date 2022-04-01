Безработная на BMW лишилась сумки за 300 тысяч рублей и украшений в центре Москвы

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Россия, Москва, Столешников переулок Карта всех событий

Неизвестный разбил стекло иномарки и похитил брендовую сумку с украшениями в центре Москвы. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, безработная женщина позвонила в полицию и сообщила, что припарковала свой автомобиль BMW в Столешниковом переулке и ушла в кафе.

Сумку стоимостью 350 тысяч рублей она оставила на заднем сиденье машина. По данным источника «ВМ», в сумке были документы, кошелек марки Prada стоимостью 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей наличными, кольцо с фианитом из серебра за 15 тысяч рублей, а также наушники за 20 тысяч рублей.

Потерпевшая заявила, что отдыхала в кафе пару часов, а после обнаружила, что стекло иномарки разбито, а сумка украдена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне, 31 марта, двое неизвестных похитили у пенсионера в Москве восемь миллионов рублей.