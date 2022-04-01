Мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами на юго-востоке Москвы. Видео

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 32-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в открытом хищении документов и денежных средств у 83-летней жительницы столицы. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник преследовал пенсионерку до подъезда жилого дома на Волгоградском проспекте. В момент, когда она остановилась, он подбежал к ней со спины и вырвал из рук сумку, после чего скрылся. В похищенной сумке находились деньги и документы женщины.

Видео: МВД Медиа

Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали преступника. Выяснилось, что мужчина ранее судим, а украденного имущества при нем уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее 1 апреля сообщалось, что неизвестный разбил стекло иномарки и похитил брендовую сумку с украшениями в центре Москвы.