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Мосгосстройнадзор обозначил уровень объема строительства в 2022 году

Араз Салехов

Город
Мосгосстройнадзор обозначил уровень объема строительства в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Комитете государственного строительного надзора Москвы подчеркнули, что объемы строительства в столице остаются на прошлогоднем уровне, несмотря на новые экономические условия. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— С начала марта мы фиксируем сопоставимый с прошлым годом объем заявлений на строительство от застройщиков, при этом отмечаем даже небольшой рост числа инвестиционных объектов, — заявил он.

По его словам, в столице не снизилась активность девелоперов. Руководитель столичного комитета добавил, что специалисты продолжают выдавать разрешительную документацию в штатном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Мосгосстройнадзор изменил структуру своей работы, проведя реформу контрольно-надзорной деятельности. Уточняется, что данная инициатива позволит повысить уровень безопасности и снизить административную нагрузку на бизнес.

Также столичный комитет подвел основные итоги собственной работы в 2021 году. Так, в Москве не уменьшился объем строительства новых объектов, несмотря на ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения COVID-19.

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