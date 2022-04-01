РЭО планирует возместить затраты утилизаторов на переработку в 2023 году

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Российский экологический оператор возместит затраты утилизаторов в 2023 году. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Денежные средства будут предоставляться из экологического сбора начиная с 2023 года.

Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев с 2023 года на финансовую поддержку могут рассчитывать утилизаторы отходов от использования товаров, подтвердившие фактическую утилизацию. Правила, по которым будет оказываться финансовая поддержка, будут утверждены в ближайшее время.

— Перед РЭО стоит задача — в 2023 году обеспечить возмещение затрат на утилизацию отходов, которые будут переработаны в 2022 году. То есть в 2023-м мы выдаем деньги за утилизированный объем 2022 года, — отметил он.

Для того, чтобы получить компенсацию, утилизатор должен будет предоставить в ППК РЭО пакет документов, подтверждающих фактическую переработку отходов. Компенсация будет оказываться за утилизированный объем по ставке экосбора по отдельным группам товаров, передает «360».

Ранее стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров.