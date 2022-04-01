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Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки проведет дни открытых дверей

Араз Салехов

Город
Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки проведет дни открытых дверей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Гороховский переулок, 17 Карта всех событий

Девятого апреля 2022 года в Школе акварели Сергея Андрияки и 16 апреля 2022 года в Академии акварели и изящных искусств пройдут дни открытых дверей.

Уточняется, что в программе запланированы встречи с педагогическими коллективами Школы и Академии, лекции, а также тематические экскурсии.

В Школе акварели Сергея Андрияки посетителей будут ожидать девятого апреля с 11:00 до 17:00, школа находится по адресу: Гороховский переулок, дом 17.

В Академии акварели и изящных искусств все состоится 16 апреля с 11:00 до 17:00, адрес Академии: улица Академика Варги, дом 15, говорится в релизе.

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