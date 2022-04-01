«Аэрофлот» отложил передачу 20 самолетов Boeing 737 лоукостеру «Победа»

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отложить передачу 20 самолетов Boeing 737 лоукостеру «Победа». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота» в «Победу», — цитирует сообщение компании ТАСС.

16 марта главред портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Вечерней Москве», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

1 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Это решение дает возможность отечественным компаниям оплачивать лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях. При этом счет должен быть открыт в банке России.