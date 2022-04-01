Лондонская биржа установила запрет на размещение ряда металлов из РФ

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Лондонская биржа металлов установила запрет на размещение некоторых металлов из Российской Федерации. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в London Metal Exchange.

В сообщении биржи говорится, что на складах LME не будут размещать некоторые металлы из России, в том числе медь и алюминий, передает ТАСС.

25 марта компания Tiffany&Co отказалась от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов.

11 марта президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о запрете на ввоз из России алмазов, водки и морепродуктов. Это, считает глава государства, лишит Россию экспортных доходов на сумму более миллиарда долларов. При этом он добавил, что Вашингтон сохраняет за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости. Байден ввел и запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

11 марта директор фонда изучения Штатов имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «Вечерней Москве», что объемы торговли между Вашингтоном и Москвой были невысокими, поэтому отказ от торговых отношений не приведет к катастрофическим последствиям для России.