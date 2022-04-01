Ученые обнаружили пользу кофеина при лечении СДВГ

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Кофеин может стать эффективной профилактикой лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом заявил профессор нейропсихологии Университета Оберта-де-Каталония Диего Редолар.

— Терапевтический арсенал для облегчения СДВГ ограничен, и существуют определенные разногласия по поводу использования некоторых видов лекарств и стимуляторов, особенно для детей и подростков. Вот почему полезно изучать эффективность других веществ, таких как кофеин, — пояснил эксперт.

В ходе исследований ученые сделали вывод, что при регулярном потреблении кофеина у подростков и взрослых пациентов, страдающих СДВГ, работа мозга и концентрация внимания улучшаются, передает Мedikforum.

Ранее ученые из Южной Кореи пришли к выводу о том, что ежедневное употребление нескольких чашек кофе снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что в кофейных зернах содержатся полезные антиоксиданты. Так, три–пять чашек напитка в день позволяют заметно сократить количество кальция, которое попадает в коронарные артерии. Однако специалисты рекомендовали воздержаться от бодрящего напитка тем, кто после его употребления испытывает беспокойство.