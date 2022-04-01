Движение по Дмитровскому шоссе восстановили после пожара

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Движение автобусов и личного транспорта по Дмитровскому шоссе восстановлено после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 апреля.

— Восстановлено движение автобусов и личного транспорта, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пожар произошел в металлическом одноэтажном здании ангара на Дмитровском шоссе в районе дома № 60а. В 13:23 пожар был локализован, площадь возгорания составляла 375 квадратных метров. Из-за этого был временно перекрыт съезд с Дмитровского шоссе на Дубнинскую улицу, а автобусы 82, 677 и 677к следовали измененным маршрутом.

25 марта пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.