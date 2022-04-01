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Монтаж пролетных строений четырех эстакад съездов завершился на ЮВХ

Евгений Белоусов

Город
Монтаж пролетных строений четырех эстакад съездов завершился на ЮВХ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Завершился монтаж пролетных строений четырех эстакад съездов на Юго-Восточной хорде в районе Волгоградского проспекта. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 1 апреля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство Юго-Восточной хорды планируем завершить до конца 2023 года, — отметил глава ведомства.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по бетонированию плиты дорожного полотна на данных эстакадах. Работы ведутся по проекту строительства улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной. Всего предусматриваются строительство и реконструкция 10,39 километра дорог.

До этого Загрутдинов сообщил, что специалисты выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады через Волгоградский проспект на ЮВХ почти на 50 процентов. Также сообщалось, что специалисты завершили строительство подземного пешеходного перехода на участке ЮВХ от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

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