«Как-то унизительно»: Рудковская осудила политику Chanel в Дубае

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продюсер Яна Рудковская заявила, что отношение компании Chanel к россиянам вызывает у нее шок.

Такое мнение она выразила, комментируя ситуацию, которая произошла в одном из торговых центров в Дубае. Представители бренда отказывались продавать россиянке сумку, требуя от нее подписать документ о том, что вещь не будет привезена в Россию.

— Для меня как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидел на их показах в первом ряду, — это шок, — написала Рудковская.

При этом она лично связалась с девушкой, которая попала в эту историю. Та подтвердила ей, что это правда, а Рудковская назвала данный случай вопиющим. Для человека, который оставил там более одного миллиона евро за эти годы, — это даже как-то унизительно, заключила она.

До этого о подобном отношении со стороны Chanel к россиянке уже высказались жена российского футболиста Павла Погребняка Мария и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

5 марта сообщалось, что принадлежащие группе компаний LVMH бутики брендов, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно останавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным компаниям.