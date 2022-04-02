В Китае считают спецоперацию на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США

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Специальная операция ВС России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщило китайское издание Global Times.

В материале уточняется, что американские власти были уверены в ослаблении РФ из-за ситуации на Украине. Более того, конфликт Киева и Москвы должен был создать преграду на пути Европы к достижению стратегической автономии, однако антироссийскую политику не поддержали многие страны-участницы ООН.

— Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок, —пишет Global Times.

Американское издание The Hill 1 апреля сообщало, что увеличение стоимости энергоресурсов из-за антироссийских санкций может привести экономику США к рецессии, так как сильный скачок цен на энергетические ресурсы «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».