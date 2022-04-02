Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде

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Большинство россиян — путешественников предпочитают отправляться на поезде в апреле в Москву. Об этом свидетельствуют данные бронирований билетов сервиса Туту.ру за период с 1 по 29 марта.

Уточняется, что чаще всего билеты в столицу бронировали жители Петербурга, Симферополя, Казани и Нижнего Новгорода. В среднем они платили за билет около трех тысяч рублей.

Также граждане России выбирают для путешествий Санкт-Петербург. Туда отправляются примерно 12 процентов клиентов сервиса. Чаще всего в северную столицу билеты бронировали москвичи, ростовчане и жители Пскова.

Далее в топе самых популярных направлений располагаются Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень, передает РИА Новости.

Недавно стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Путешественникам, которые приобрели тур по России с 15 марта по 30 апреля, оплатив его картой «Мир», вернется 20 процентов стоимости путевки. «Вечерняя Москва» узнала у турагентов, какие направления будут популярны этой весной.