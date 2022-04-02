Москва договорилась с банками о предельной процентной ставке для промышленников

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Столичные власти заключили соглашения о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий с 10 банковскими организациями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, производители будут платить этим банкам не более 15 процентов годовых, чтобы пополнить оборотные средства и реализовать инвестиционные программы.

К настоящему моменту в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поступило уже 20 заявок от промышленных организаций, которые производят лекарства, двигатели и продукты питания.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, средства можно потратить на уплату процентов по кредитам или на компенсацию части затрат при реализации инвестпроектов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

31 марта Ефимов сообщил, что правительство столицы запустило мониторинг финансовой системы города, который затронет все ведущие банки. На основании полученных данных будут приниматься решения об эффективности мер поддержки. Он отметил, что в начале марта банки серьезно снизили темпы кредитования в потребительском сегменте и в отношении бизнеса.