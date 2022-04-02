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В России выявили 17 949 новых случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 17 949 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 17 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 340 граждан, еще 3605 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 44 547 человек.

В России выявили 17 949 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48 процентов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились более 85,6 миллиона граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,4 миллиона россиян.

Недавно иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом. Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и лихорадка Эбола.

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