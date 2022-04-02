Тело мужчины нашли в Москве-реке в районе Строгино

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Исаковского Карта всех событий

В Москве-реке в районе Строгино обнаружили труп мужчины. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

— Район Строгино, в Москве-реке около улицы Исаковского в 10 метрах от правого берега обнаружен труп мужчины 35-40 лет. Находится в положении лицом вниз, одет в черные брюки и кофту, — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что сотрудники полиции следуют на место происшествия.

21 марта стало известно о спасении мужчины, упавшего с моста в Москву-реку. Спасатели обнаружили на поверхности воды, в 70 метрах от берега, мужчину без сознания. Человека подняли на борт катера. Мужчина пришел в сознание во время оказания первой помощи. Его доставили на берег и передали медикам.

Ранее москвичей предупредили про опасность выхода на лед в начале весны.