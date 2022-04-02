Политолог Журавлев объяснил, почему санкции Запада против России не работают

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Западные санкции в отношении России не работают, потому что мир перестал быть однополярным. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Экономические санкции не работают, потому что они рассчитаны на однополярный мир. Вот в 1994 году эти санкции нас бы размазали. А сейчас мир сложнее устроен: то что нам не дадут американцы и европейцы, нам с удовольствием дадут, например, индусы и китайцы, — отметил собеседник «ВМ».

Мнение о том, что санкции в отношении России не работают, высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В качестве аргумента, подтверждающего этот факт, он привел курс российской валюты, которая за последние дни в значительной степени отыграла резкое падение, произошедшее в конце февраля.

Журавлев полагает, что высказывание польского политика имеет скрытый подтекст:

— Подозреваю, что это сказано для того, чтобы предложить какой-то набор более жестких экономических санкций или же попросить НАТО все-таки вмешаться в военную операцию. Поляки спят и видят свои войска на Западной Украине — у них мечта такая.

31 марта стало известно о решении США смягчить санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. Эксперты подмечают, что в связи с нарушением логистических цепочек на мировом рынке начал зарождаться дефицит некоторых товаров. Вашингтон признал российские удобрения товарами первой необходимости. Насколько российские поставки, которые не касаются энергетических ресурсов, важны для Запада, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.