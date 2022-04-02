Песков признался, что пользуется VPN-сервисом

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис. Он отметил, что в стране это не запрещено.

— Ну конечно установил VPN, почему нет. Это не запрещено, — сказал в субботу, 2 апреля, пресс-секретарь в эфире канала «Беларусь 1».

15 марта глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов. По словам депутата, надзорная служба не остановится на достигнутом и продолжит свою деятельность. В настоящее время работа около двадцати популярных VPN-сервисов уже ограничена. Причиной назвали помощь в получении доступа к недостоверной информации.