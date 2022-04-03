СМИ: Рассмотрение антироссийских законов в конгрессе США затянулось

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В конгрессе Соединенных Штатов затянулось рассмотрение антироссийских законопроектов, которые связаны с ситуацией вокруг Украины. Причиной этому является смена роли законодательной власти в международной политике, сообщается в статье издания Washington Post.

Отмечается, что что конгресс не принял ни одного документа, в том числе объявленный проект об отказе от режима торгового благоприятствования с РФ. В настоящее время на рассмотрении законодателей находятся несколько проектов документов.

Журналисты пообщались с помощниками, наблюдателями и законодателями, которые сообщили, что среди причин, из-за которых затягивается принятие инициатив, процессуальные требования, «столкновение эго» и «политиканство».

— Но они также связаны с долгосрочным увяданием ранее напористой роли конгресса в международных делах и национальной безопасности и сопутствующим усилением поляризации политики по этому вопросу, — уточняется в материале.

Ожидается, что законодательный тупик разрешится на предстоящей неделе.

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