Журналист FP рассказал о неудаче США в попытке сплотить мир против России
Соединенным Штатам не удалось сплотить мир против России во время спецоперации на Украине. Об этом пишет журналист издания Foreign Policy Колум Линч.
По его словам, никто не хочет присоединяться к антироссийской кампании США, кроме ближайших друзей Штатов и их военных союзников на Западе и в Восточной Азии.
Журналист отметил, что многие страны имеют исторические связи с Москвой, от которых они не хотят отказываться в ущерб самим себе.
Линч полагает, что многим государствам не нравится политика США на Ближнем Востоке. Кроме того, ключевые страны Азии и Африки поддерживают хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.
— Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее, — пишет автор.
Он подытожил, что в поддержке США также отказала Индия, которая не стала голосовать за резолюцию против РФ, передает «Известия».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.