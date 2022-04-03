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Журналист FP рассказал о неудаче США в попытке сплотить мир против России

Полина Долганова

В мире
Журналист FP рассказал о неудаче США в попытке сплотить мир против России
Фото: Unsplash

Соединенным Штатам не удалось сплотить мир против России во время спецоперации на Украине. Об этом пишет журналист издания Foreign Policy Колум Линч.

По его словам, никто не хочет присоединяться к антироссийской кампании США, кроме ближайших друзей Штатов и их военных союзников на Западе и в Восточной Азии.

Журналист отметил, что многие страны имеют исторические связи с Москвой, от которых они не хотят отказываться в ущерб самим себе.

Линч полагает, что многим государствам не нравится политика США на Ближнем Востоке. Кроме того, ключевые страны Азии и Африки поддерживают хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.

— Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее, — пишет автор.

Он подытожил, что в поддержке США также отказала Индия, которая не стала голосовать за резолюцию против РФ, передает «Известия».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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