Движение трамваев в 4-м Рощинском проезде восстановили

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Движение двух трамвайных маршрутов в 4-м Рощинском проезде восстановили после сбоя из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 3 апреля.

— Восстановлено движение трамваев в Рощинском проезде, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамваи № 26 и 38 задерживаются в 4-м Рощинском проезде. Пассажирам рекомендовали внимательнее следить за объявлениями водителей.

Аналогичный случай произошел 2 апреля. Трамваи №2, 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам. До этого на улице Дубки из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) задерживалось движение трамваев № 27 и 29. Инцидент произошел в районе остановки «Префектура САО».