Два трамвайных маршрута задерживаются в 4-м Рощинском проезде из-за ДТП

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В 4-м Рощинском проезде, в районе остановки «Духовской переулок», из-за застрявшего на путях автомобиля задерживаются трамваи. Об этом сообщили в воскресенье, 3 апреля, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

— В 4-м Рощинском проезде из-за застрявшего на путях автомобиля задерживаются трамваи № 26 и 38, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что маршруты временно изменены. Жителям города порекомендовали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

2 апреля трамваи № 2, 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам. До этого на улице Дубки из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) задерживалось движение трамваев №27 и 29. Инцидент произошел в районе остановки «Префектура САО».

Дептранс сообщил о восстановление движения трамваев №7, 13 и 45. Восстановили и движение трамваев №4, 13 и 36 на пересечение Открытого шоссе и Халтуринского проезда.