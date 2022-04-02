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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе

Араз Салехов

Город
Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Трамваи № 2, 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Маршруты временно изменены. Вместо указанных трамваев горожане могут пользоваться автобусами № 3, 75, 327, 775 и 822.

Жителям города порекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержке трамваев № 27 и 29 на улице Дубки из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на путях. Инцидент произошел в районе остановки «Префектура САО».

Также Дептранс сообщил о восстановлении движения трамваев № 7, 13 и 45. До этого сообщалось о задержке трамваев по техническим причинам. Маршруты транспорта были временно изменены. Вместо указанных трамваев горожане могли воспользоваться электробусом № т14, а также автобусами № т41 и 40.

Помимо этого, движение трамваев № 4пр, 13 и 36 восстановилось на пересечении Открытого шоссе и Халтуринского проезда. Оно было изменено из-за ДТП на участке.

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