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Музей Победы объявил о старте городского смотра строя и песни

Александр Афонин

Город
Музей Победы объявил о старте городского смотра строя и песни
Фото: Пресс-служба Музея Победы
пл. Победы, 3, Москва Карта всех событий

У стен Музея Победы 4 апреля начнется ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш победителям!». Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— В течение трех недель, до 28 апреля, ребята из 204 кадетских классов будут соревноваться в строевой подготовке. Всего в конкурсе примут участие более 5 тысяч школьников. Подведение итогов конкурса будет приурочено ко Дню Победы, — говорится в сообщении.

Конкурс проводится в рамках городского проекта «Кадетский класс в московской школе». Участие примут кадеты-семиклассники из образовательных организаций Департамента образования и науки Москвы.

Мероприятие начнется в 15:00.

1 апреля в пресс-службе Музея Победы сообщили, что в рамках программы «Школьный музей Победы» партнерами музея в период с декабря 2021 года по март 2022-го стали 96 образовательных организаций из 35 регионов. Наибольшее количество заявок поступило из Кемеровской области. Ростовская, Пензенская и Новосибирская области также проявили активность.

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