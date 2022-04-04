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Пожар произошел в столичном электродепо «Сокол»

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар произошел в столичном электродепо «Сокол»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 2Бс1 Карта всех событий

В Москве в электродепо «Сокол» произошло загорание. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Поступило сообщение о загорании на Ленинградском шоссе, 2Б, строение 1, — рассказал источник «ВМ».

Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили загорание в одном из кабинетов на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

К месту происшествия направились сотрудники МЧС и скорой помощи в большом количестве. Все возможности экстренных служб в первую очередь направлены на спасение людей, отметил источник.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.

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