Пожар произошел в столичном электродепо «Сокол»

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В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

К месту происшествия направились сотрудники МЧС и скорой помощи в большом количестве. Все возможности экстренных служб в первую очередь направлены на спасение людей, отметил источник.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.