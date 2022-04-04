Задержаны мужчина и женщина, обманувшие 20 пенсионеров на десятки миллионов рублей

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Сотрудники уголовного розыска Москвы совместно с СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали телефонных мошенников, похищавших деньги с банковских карт пенсионеров. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, подозреваемые специально выбирали пожилых людей в качестве будущих жертв. Аферисты представлялись сотрудниками крупных банков по телефону и сообщали о дополнительной пенсионной выплате. Иногда вместо выплат разговор шел о компенсации за путевки в санатории.

В ходе беседы злоумышленники получали данные карт пенсионеров, которые после использовали для обналичивания денег.

— На уловку этих аферистов попалась 76-летняя московская пенсионерка. Со слов потерпевшей, у нее мошенники похитили сбережения в размере 241 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе МВД.

Также добавили, что подозреваемые были задержаны в Краснодарском крае. Ими оказались 34-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они оба доставлены в Москву и находятся под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— По предварительным данным, фигуранты причастны более чем к 20 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб может составить более 10 миллионов рублей, — резюмировали в ведомстве.

1 апреля стало известно о том, что мошенница, притворявшаяся дочкой пенсионера и похитившая у него 260 тысяч рублей, предстанет перед судом.