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«Вечерняя Москва» вошла в ТОП-15 самых цитируемых СМИ Москвы по итогам 2021 года

Оксана Васильева

Общество
«Вечерняя Москва» вошла в ТОП-15 самых цитируемых СМИ Москвы по итогам 2021 года
ЮНКОРЫ РАЗДАЮТ ГАЗЕТУ / Фото: «Вечерняя Москва»

Сразу четыре ресурса медиахолдинга «Вечерняя Москва» вошли в рейтинг ТОП-15 самых цитируемых средств массовой информации столицы по итогам исследования медиаресурсов компании «Медиалогия» за 2021 год.

Газета «Вечерняя Москва» занимает третье место в рейтинге СМИ Москвы по индексу цитируемости, сайт vm.ru занял пятое место в рейтинге, газета «Южные горизонты» — десятое место, газета «Новые округа» — тринадцатое место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 235 400 человек.*

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) Сентябрь 2021 — февраль 2022 г

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