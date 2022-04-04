«Вечерняя Москва» вошла в ТОП-15 самых цитируемых СМИ Москвы по итогам 2021 года

ЮНКОРЫ РАЗДАЮТ ГАЗЕТУ / Фото: «Вечерняя Москва»

Сразу четыре ресурса медиахолдинга «Вечерняя Москва» вошли в рейтинг ТОП-15 самых цитируемых средств массовой информации столицы по итогам исследования медиаресурсов компании «Медиалогия» за 2021 год.

Газета «Вечерняя Москва» занимает третье место в рейтинге СМИ Москвы по индексу цитируемости, сайт vm.ru занял пятое место в рейтинге, газета «Южные горизонты» — десятое место, газета «Новые округа» — тринадцатое место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 235 400 человек.*

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) Сентябрь 2021 — февраль 2022 г