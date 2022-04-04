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Четыре человека отравились угарным газом в частном доме в Химках

Елена Самойлова

Происшествия
Четыре человека отравились угарным газом в частном доме в Химках
Фото: СК РФ

В Химках следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и отравления троих человек. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, утром 4 апреля в местное отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в одном из коттеджей тела женщины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, в доме находились еще три человека без сознания.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

— По предварительным данным, причиной отравления пострадавших и гибели женщины могло стать отравление угарным газом, — уточнила Врадий.

Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Затем будут назначены необходимые экспертизы для точного определения причины смерти.

1 апреля стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, среди которых убийство. Все преступления были совершены в 2000 году.

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