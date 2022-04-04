Вирусолог оценил опасность «стелс-омикрона»

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил опасность нового штамма коронавируса «стелс-омикрон».

Чепурнов напомнил, что в настоящее время в Китае наблюдается подъем заболеваемости, так как начал активно распространяться этот штамм.

— Особенности этого варианта в том, что он настолько инфективен, что даже китайцы со своей сверхдисциплиной и отработанными методиками и то не могут его как следует удержать. Он весьма заразен, подъем будет даже стремительнее, чем у «омикрона», — заявил профессор в комментарии НСН.

Чепурнов сообщил, что ревакцинация «Спутником Лайт» эффективна от нового штамма. Он подчеркнул, что для всех существующих вакцин ревакцинация обладает положительным эффектом. При этом он указал, что не стоит делать прививки чаще, чем раз в полгода.

Российские врачи зафиксировали 15 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Скончались за сутки 287 человек, а полностью победили болезнь 32 850 россиян. Лидером по числу новых случаев заболевания стал Санкт-Петербург. Здесь зарегистрировали 759 новых случаев инфицирования, передает ФАН.

29 марта сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.