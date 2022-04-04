Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании женщины в подвале в центре Москвы

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Взят под стражу мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности 39-летней женщины. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 42-летний мужчина обвиняется по двум статьям: «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 марта. Обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе со своими знакомыми в подвале дома, расположенного по улице Большая Полянка. Когда его собутыльники уснули, он изнасиловал женщину из компании, понимая при этом свое физическое превосходство.

— Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего фигурант задержан. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела, — подчеркнула Иванова.

Она добавила, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается, — добавила представитель ведомства.

28 марта сообщалось о том, что суд на два месяца арестовал бойца ММА Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе Москвы.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки, с которой тот познакомился в клубе. Спортсмен отрицает все обвинения.

Вечером того же дня прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».