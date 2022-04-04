Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подросток из Орла похитил у жительницы Подмосковья более 20 тысяч рублей в интернете

Елена Самойлова

Происшествия
Подросток из Орла похитил у жительницы Подмосковья более 20 тысяч рублей в интернете
Фото: Pexels

Подросток из Орла похитил у жительницы Подмосковья более 20 тысяч рублей в интернете. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отделение полиции по Можайскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что по объявлению в интернете оплатила доставку пяти тонн угля, но заказанного товара не получила.

Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных действий установлен 17-летний житель города Орла, — отметила Петрова.

Она добавила, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

4 апреля сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Москвы совместно с СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали телефонных мошенников, похищавших деньги с банковских карт пенсионеров.

Читайте также:
МВД Уголовные дела Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте