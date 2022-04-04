Фото: Pexels

Подросток из Орла похитил у жительницы Подмосковья более 20 тысяч рублей в интернете. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отделение полиции по Можайскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что по объявлению в интернете оплатила доставку пяти тонн угля, но заказанного товара не получила.

Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных действий установлен 17-летний житель города Орла, — отметила Петрова.

Она добавила, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

4 апреля сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Москвы совместно с СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали телефонных мошенников, похищавших деньги с банковских карт пенсионеров.