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Появились подробности аварии с автобусом в Волоколамске

Елена Самойлова

Происшествия
Появились подробности аварии с автобусом в Волоколамске
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Появились подробности аварии с участием автобуса в подмосковном Волоколамске. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ДТП произошло в 9:35 утра на 105-м километре автодороги «М-9 Балтия». Рейсовый автобус ЛИАЗ, двигаясь в сторону города Волоколамска, совершил съезд с дороги с последующим падением с путепровода.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

Инцидент произошел утром 4 апреля, прокуратура организовала проверку в связи с данным ДТП. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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