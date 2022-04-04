Станция Минская Киевского направления МЖД сократит время в пути жителям ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Новая станция Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) позволит жителям Новой Москвы сократить время в пути. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пригородный вокзал улучшит транспортную доступность более 315 тысяч жителей районов Раменки, Дорогомилово и Фили-Давыдково и позволит жителям Новой Москвы сократить время в пути до 50 процентов. Уже в этом году ей будут пользоваться более 8,5 тысячи пассажиров в сутки, а к 2030 году — до 22 тысяч человек, — уточнили в ведомстве.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, Минская свяжет семь центральных вокзалов Москвы, разгрузит Кольцевую линию метро и Киевский вокзал, а также повысит уровень жизни в более чем 20 районах столицы. Кроме того, станция станет местом притяжения для местных жителей и пассажиров, приезжающих из ТиНАО и Подмосковья, говорится в Telegram-канале Дептранса.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в открытии новой станции Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в перспективе станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).