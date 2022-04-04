Фотовыставка «Большая кольцевая для большого города» открылась в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

В Москве открылась фотовыставка «Большая кольцевая для большого города».

Мероприятие посвящено строительству Большой кольцевой линии — мегапроекта развития московской подземки и одного из самых масштабных проектов мирового метростроения. Посмотреть работы можно будет с 4 по 17 апреля на открытой площадке Никитского бульвара, а также с 4 по 25 апреля в здании мэрии Москвы.

Посетители смогут побывать на экскурсии и познакомиться с основными вехами реализации масштабного проекта не только по уже открытым станциям нового кольца, но и по тем, строительство которых еще ведется. Выставка дает возможность увидеть, какой путь был пройден метростроителями, а также оценить масштаб этого проекта.

Помимо этого, гости узнают, как рождаются новые станции, как их дизайн связан с историей Москвы или конкретного места на карте города, а также какие течения мирового искусства повлияли на облик станций.

4 апреля сообщалось, что в преддверии Дня космонавтики на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии и мастер-классы. Начало фестиваля намечено на 9 апреля в 12:00 по московскому времени в Доме культуры ВДНХ, где также будут присутствовать космонавты и ветераны космической отрасли. Кроме этого, деловая программа включает в себя встречи с ведущими инженерами, учеными, а также исследователями.