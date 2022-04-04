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Мошенница из Коми предстанет перед судом из-за кражи 31 миллиона рублей

Лала Манушакян

Происшествия
Мошенница из Коми предстанет перед судом из-за кражи 31 миллиона рублей
Фото: moscow-live

Расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве в отношении 77-летней жительницы Печоры завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в понедельник, 4 апреля.

— Установлено, что директор частной организации в период с 2015 по 2020 год заключала с администрацией МО ГО «Усинск» договоры на поставку дров жителям трех населенных пунктов — деревни Захарвань, деревни Акись и села Колва — за свой счет с последующей оплатой предоставленных ею услуг, — говорится в сообщении.

Помимо этого, мошенница предоставила документы на получение субсидий в целях возмещения финансовых убытков. Согласно обвинениям, предпринимательница из Республики Коми на протяжении пяти лет обманывала своих покупателей, не доставляя заказ вовсе или поставляя в неполном объеме.

Также она предоставила мэрии ложные документы, вследствие чего получила из городского бюджета более 31 миллиона рублей. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, уточняет «МВД Медиа».

30 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже более 100 тысяч рублей. Пострадавшая женщина по рекомендации своих знакомых обратилась к злоумышленнику с просьбой купить билеты на самолет для своих родственников. Преступник согласился и получил первую часть суммы, а через несколько дней прислал фотографии авиабилетов и получил оставшуюся часть денег.

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